В Подмосковье пройдет образовательная программа для 80 молодых лидеров ДНР

В подмосковный Солнечногорск приехали ответственные за молодежную политику специалисты органов власти, преподаватели, студенческий актив и волонтеры из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

В течение трех дней участники будут работать по разным направлениям, а вся обучающая программа будет длиться в течение года. Ряд событий и отдельных блоков обучения будет посвящен сохранению памяти о подвиге воинов и тружеников тыла в Великой Отечественной войне.

«Маяки победы» — это образовательная программа для 80 молодых лидеров из Донбасса и Новороссии. Это первый этап восьмимесячного цикла, который направлен на создание молодежного кадрового резерва и развитие исторических территорий. Программа продолжает традиции «Сенежа» по подготовке управленцев нового поколения: участников ждет интенсивное обучение, знакомство с современными управленческими практиками, работа с искусственным интеллектом, а также повышение коммуникативной грамотности.

Мастерская управления «Сенеж» — это образовательный центр АНО «Россия — страна возможностей», который был создан по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина.

Центр дополнительного образования занимается подготовкой управленцев трех ключевых сфер: государства, бизнеса и общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.