В Подмосковье пройдет ѴІІІ Международный форум «Российская энергетическая неделя»

С 15 по 17 октября 2025 г. на площадке ЦВЗ «Манеж» в Москве состоится ѴІІІ Международный форум «Российская энергетическая неделя» (далее — Форум, РЭН). Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Цель форума: развитие многостороннего энергетического сотрудничества в многополярном мире и демонстрация перспектив российского топливно-энергетического комплекса, являющегося неотъемлемой частью глобального энергетического рынка.

Участниками форума могут стать представители законодательной и исполнительной власти, лидеры крупных энергетических компаний, инженерно-технический состав компаний, представители иностранных государств и бизнеса, ученые и эксперты, молодые энергетики, журналисты федеральных и региональных СМИ.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (далее — Форум) учрежден распоряжением Правительства Российской Федерации № 2026-р от 27 сентября 2016 г. с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской Федерации № 438-р от 16 марта 2018 г.

Организаторами форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.

