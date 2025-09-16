В Подмосковье пройдет международный форум электронной коммерции E-Retail Week 2025

С 7 по 8 октября в Москве состоится пятый юбилейный международный форум электронной коммерции и ритейла E-Retail Week. Мероприятие станет ключевой площадкой для определения векторов развития отрасли, обмена опытом и демонстрации передовых технологий, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Форум представит новые форматы работы, актуальные темы и практические кейсы от лидеров рынка. В мероприятии примут участие более 500 брендов, включая Wildberries, Ozon, «ЯндексМаркет», «Магнит», X5 Group, «Ленту» и других ключевых игроков. Особое внимание уделят технологиям искусственного интеллекта, роботизации и цифровой трансформации ритейла. Посетители смогут ознакомиться с новейшими продуктами, протестировать передовые разработки в области AI и Big Data, а также увидеть практические кейсы внедрения цифровых решений.

В рамках форума традиционно пройдет премия Ecom Awards, отмечающая выдающиеся достижения в сфере электронной коммерции. Мероприятие откроет новые возможности для партнерства и сотрудничества между участниками рынка. Более подробно о форуме можно узнать на официальном портале.

В ведомстве отметили значительный потенциал подобных отраслевых мероприятий для развития торговой инфраструктуры региона. Участие в форумах такого уровня позволяет перенимать лучшие практики и внедрять современные технологические решения в работе торговых предприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.