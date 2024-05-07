В Подмосковье пройдет легкоатлетический забег «Кросс Победы»

11 мая 2024 г. в Центральном парке «Патриот» состоится легкоатлетический забег «Кросс Победы». Мероприятие проводится при поддержке министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, отеля ПСБ патриот Cosmos Hotels и волонтерской организации «Волонтеры Подмосковья», сообщает пресс-служба парка.

Забег будет проходить по живописным маршрутам парка и будет по-настоящему разнообразен: лесные пейзажи сменятся десятками экспозиций военной техники музейной площадки № 1.

Для новичков это отличная возможность попробовать свои силы и преодолеть новые расстояния, а для опытных спортсменов — отработать навыки и улучшить результаты.

Каждый участник «Кросса Победы» получит памятный сувенир от официального партнера мероприятия бренда одежды и аксессуаров «Армия России», победители получат ценные призы.

Для всех участников будет развернута полевая кухня. Детей-участников забега ждет развлекательная программа и подарки от Центрального парка «Патриот». Также для участников кросса организованы мастер-класс от ВДВ по рукопашному бою и сдача нормативов комплекса ГТО.

Участие в кроссе дает право бесплатного входа всем участникам на Музейную площадку № 1 в день забега.

«Мы всегда с большим энтузиазмом поддерживаем такие полезные и важные инициативы, направленные не только на патриотическое воспитание детей и молодежи, но и поддержание здорового образа жизни. В этот раз мы тоже не смогли остаться в стороне. У наших волонтеров Подмосковья есть большой опыт помощи в организации подобных крупных мероприятий, уверена, и здесь ребята покажут себя с лучшей стороны, сделают все, чтобы участники соревнований чувствовали себя комфортно. Желаю всем удачи!» — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Начало трассы легкоатлетического забега на объекте «Железнодорожная платформа» (ориентир: памятник-монумент ракете «Космос-3М», павильон «Мотоармия»).

Регистрация на участие в забеге доступна по ссылке.

Видео маршрута можно посмотреть здесь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.