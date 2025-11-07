В Подмосковье пройдет крупнейшая в России ветеринарная конференция NVC 2025

В павильоне № 3 выставочного центра «Крокус Экспо» в Красногорске с 12 по 14 ноября пройдет юбилейная 20-я ветеринарная конференция «NVC 2025», ставшая одним из крупнейших ежегодных событий в сфере ветеринарии в России и СНГ. Это мероприятие станет уникальной площадкой для обмена знаниями, опытом и инновационными разработками в области здоровья животных, привлекая ведущих специалистов отрасли со всего мира. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Мероприятие соберет более 300 ведущих отечественных и зарубежных специалистов — ветеринарных врачей, ученых, руководителей клиник и компаний, работающих в индустрии ветеринарных технологий. В рамках конференции запланировано более 510 докладов, разбитых на 28 тематических секций, охватывающих как базовые профессиональные навыки, так и узкопрофильные области ветеринарии. Участники смогут ознакомиться с последними достижениями в области клинической практики, новых методов диагностики и лечения, инновационных технологий, а также получить практические рекомендации на основе реальных клинических случаев.

В ведомстве отметили, что конференция сочетает теоретические лекции и практические выступления, что позволит участникам не только ознакомиться с новыми знаниями, но и перенять опыт внедрения передовых решений в своих практиках. В рамках мероприятия пройдет также отраслевая выставка, на которой ведущие компании представят современное оборудование, препараты, корма и инновационные решения для диагностики и терапии животных.

Дополнительную подробную информацию о программе, регистрации на лекции и участие в выставке можно найти на официальном сайте мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.