В Подмосковье пройдет конкурс на лучшую новогоднюю елку в регионах России

Минстрой России совместно с АНО «Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды», АНО «Креативная экономика», ВАРМСУ, ресурсным центром «Фейшен ХАБ» и ассоциацией парков России при поддержке администрации президента Российской Федерации с 25 декабря 2024 года по 13 января 2025 года проводит Всероссийский конкурс «Елки России». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Конкурс проводится в рамках социокультурного программирования благоустроенных общественных пространств, а также в целях популяризации межрегионального национального обмена, сохранения культурных ценностей и традиций, воспитания чувства гордости за малую Родину, патриотизма у жителей.

Участие в конкурсе рекомендуется для всех субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются проекты благоустройства в рамках Федерального проекта, в том числе для субъектов Российской Федерации, не являющихся получателями средств федерального бюджета на софинансирование региональных программ современной городской среды.

Конкурс проводится в период с 25 декабря 2024 г. по 13 января 2025 г.

Установка елок осуществляется до 25 декабря 2024 года на территории общественных пространств, благоустроенных в рамках Федерального проекта, в том числе в крытых помещениях зданий и сооружений, расположенных на территориях указанных общественных пространств, к которым обеспечен свободный доступ населения. Количество населенных пунктов — участников конкурса определяется субъектами Российской Федерации самостоятельно.

Елка должна быть высотой от 2,5 метров и выше, основное украшение елки — изделия предприятий народных художественных и местных промыслов (при наличии таковых в регионе), мастеров и ремесленников региона, с использованием базового креативного декора, который поддерживает основное содержание елки и локальную аутентичность.

До 26 декабря 2024 года необходимо направить в Минстрой России информацию согласно приложению № 1.

В период с 25 декабря 2024 г. по 6 января 2025 г. (более ранний срок может быть установлен регионом) проводится региональный этап конкурса в целях определения одной лучшей елки региона для последующего участия на федеральном этапе конкурса.

До 8 января 2025 г. субъекты Российской Федерации на сайте подают заявку, которая включает в себя: текстовое описание заявки «Елки России — регион», раскрывающее основную идею елки, ее ценности и традиции, (объем — не более 1 страницы), 5 дневных и 5 ночных фотографий елки, видеоролик (хронометраж — не более 30 секунд).

В период 9 по 11 января 2025 г. в официальной группе Федерального проекта в социальной сети ВКонтакте «ГородаМеняютсяДляНас» пройдет открытое онлайн голосование по выбору «Елки России» 2024 года.

Подведение итогов конкурса -​ 13 января 2025 года.

Субъекты Российской Федерации, чьи заявки по итогам открытого голосования займут первые 10 лидирующих мест, получат ценные призы.

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