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С 9 по 13 декабря в Подмосковье пройдет IV региональная «Неделя функциональной грамотности». Данное мероприятие объединит более 400 тысяч учеников, педагогов, методистов и других специалистов всех городских округов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Для учителей подготовлены мероприятия по методической поддержке: семинары-практикумы, мастер-классы, педагогические мастерские, открытые уроки и многое другое. Педагогов познакомят с приемами и стратегиями формирования функциональной грамотности и развития критического мышления, а также с цифровыми ресурсами для использования в работе.

Программа для школьников 1-11 классов направлена на демонстрацию практического применения знаний, полученных на уроках. Учащиеся посетят профориентационные площадки, съездят на экскурсии на предприятия Подмосковья и примут участие в предметных и межпредметных конкурсах, играх и викторинах.

В рамках «Недели функциональной грамотности» состоятся литературные лектории, интеллектуальные тренинги, конкурсы презентаций и плакатов, литературный экскурс, охватывающий экологию, финансы, природопользование и другие сферы жизни.

В регионе уделяется особое внимание вопросам развития функциональной грамотности учителей, как основе эффективного формирования необходимых навыков у обучающихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.