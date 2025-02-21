В Подмосковье пройдет IV гражданский форум «Социальная сфера» 28 февраля
Фото - © Общественная палата РФ
Жители Фрязина, Щелкова и Лосино-Петровского могут принять участие в IV гражданском форуме «Социальная сфера», который состоится в городском округе Фрязино, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Организатор: Общественная палата Московской области.
Форум проходит в рамках реализации федерального проекта «ЗдравКонтроль».
Дата: 28 февраля 2024 года.
Место: г. о. Фрязино, Фрязинская детская школа искусств, проспект Мира, 7А.
Сбор гостей: с 10:00.
Форум будет посвящен обсуждению и решению актуальных вопросов в следующих направлениях:
- Здравоохранение;
- Образование;
- Социальная защита;
- Доступная среда;
- Меры поддержки членов семей и участников Специальной Военной Операции.
В форуме примут участие представители министерства здравоохранения, министерства образования, министерства социального развития, прокуратуры Московской области, Московской областной думы, комитета семей воинов Отечества и Государственного фонда «Защитники Отечества».
Модератор форума — председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Подмосковья, член Общественной палаты РФ — Евгений Мартынов.
Вход свободный (16+).
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