В Подмосковье пройдет IV гражданский форум «Социальная сфера» 28 февраля

Жители Фрязина, Щелкова и Лосино-Петровского могут принять участие в IV гражданском форуме «Социальная сфера», который состоится в городском округе Фрязино, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организатор: Общественная палата Московской области.

Форум проходит в рамках реализации федерального проекта «ЗдравКонтроль».

Дата: 28 февраля 2024 года.

Место: г. о. Фрязино, Фрязинская детская школа искусств, проспект Мира, 7А.

Сбор гостей: с 10:00.

Форум будет посвящен обсуждению и решению актуальных вопросов в следующих направлениях:

Здравоохранение;

Образование;

Социальная защита;

Доступная среда;

Меры поддержки членов семей и участников Специальной Военной Операции.

В форуме примут участие представители министерства здравоохранения, министерства образования, министерства социального развития, прокуратуры Московской области, Московской областной думы, комитета семей воинов Отечества и Государственного фонда «Защитники Отечества».

Модератор форума — председатель комиссии по здравоохранению Общественной палаты Подмосковья, член Общественной палаты РФ — Евгений Мартынов.

Вход свободный (16+).

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