В Подмосковье пройдет итоговый форум Международного волонтерского корпуса

С 5 по 9 ноября 2025 года в городе Москве пройдет итоговый форум Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы (далее – Форум). Организатором Форума является Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» (далее – Движение) при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, автономной некоммерческой организации «Больше, чем путешествие», комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы и других партнерских организаций. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Форум проводится в соответствии с планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2024 г. № 1174-р, и Планом мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на территории Российской Федерации в 2025 году, утвержденным приказом Росмолодежи от 29 апреля 2025 г. № 144.

Программа форума направлена на выявление и поощрение лучших добровольцев, оказывающих содействие в организации и проведении мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания в России за рубежом, в том числе в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также консолидацию лучших практик в сфере сохранения исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

Важной частью форума станет подведение итогов работы Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы и церемония награждения победителей Международной премии «Готов к Победам» (далее – Премия).

Участниками форума станут более 1 500 человек из 89 субъектов Российской Федерации и зарубежных стран – лидеры, добровольцы и организаторы волонтерской и общественной деятельности, в том числе финалисты Премии. Список участников определяется организатором премии путем проведения конкурсного отбора зарегистрированных пользователей на Форум (далее – Претенденты) с учетом рекомендуемых квот (делегации) от субъектов Российской Федерации и включением в состав делегации финалистов премии согласно положению об организации и проведении форума.

Регистрация претендентов на форум осуществляется на сайте форума (форум.волонтеры80.рф) с 28 июля по 25 августа 2025 года. Подробная информация размещается на официальных страницах Движения в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/vsezapobedu) и «Telegram» (t.me/zapobedu_ru).

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.