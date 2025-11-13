В Подмосковье пройдет итоговое мероприятие «Созидатели. Итоги года Росмолодежь.»

Более 5 тыс молодых людей примут участие в итоговом мероприятии Росмолодежь. Предпринимай и Росмолодежь.Профи — «Созидатели» — при поддержке стратегического партнера СберБизнес. Событие пройдет 22 ноября в национальном центре «Россия» в Москве и объединит молодых предпринимателей, специалистов, студентов и тех, кто работает с молодежью в регионах. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Кульминацией события станет финал Всероссийской премии «Молодой предприниматель России». В этом году, в рамках своего юбилейного 15-го сезона, премия собрала наиболее талантливых и амбициозных молодых предпринимателей страны в возрасте от 16 до 35 лет. В ходе торжественной церемонии будут объявлены победители в десяти основных и нескольких специальных номинациях, охватывающих широкий спектр сфер — от «Науки и технологий» до «Креативных индустрий» и «Социальной миссии». Лучшие участники будут награждены призами от партнеров, получат экспертную и медийную поддержку, а также доступ к возможностям для масштабирования своих проектов. Среди победителей премии будет разыгранглавный приз в размере 1 млн рублей от СберБизнес.

В рамках события состоится марафон инициатив, где молодые предприниматели получат возможность презентовать свои проекты и законодательные инициативы напрямую инвесторам и ведущим экспертам. Это уникальная платформа для получения ресурсной поддержки, ценных рекомендаций и мощного импульса для развития своего дела. Экспертами марафона инициатив стали Александр Демин, председатель комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству; Михаил Гребенюк, основатель платформы для развития малого бизнеса «Аномалия» и благотворительного проекта для школьников «Поколение»; Алексей Локонцев, основатель сети барбершопов«ТОПГАН», сети киберспортивных клубов «COLIZEUM», сооснователь арен кибеспортивных гонок «TOPRACING»; Игорь Стоянов, визионер, ментор-стратег, основатель и президент Персоны и Бьюти парка, гуру бьюти-бизнеса, создатель программы «Менторский круг», бизнесмен-практик с 30-летним опытом создания и продвижения салонов красоты; Семен Теняев, председатель совета директоров АО «ВБЦ», основатель TenChat; СвятославВильк, генеральный директор ГК «Холдинг Аква» и другие.

«В течение года мы реализовали ряд масштабных проектов — от деловых форумов и обучающих программ до премий и акселераторов, которые объединили тысячи талантливых молодых предпринимателей и специалистов по всей стране. На „Созидателях“ мы не только подведем итоги года, но и вдохновим молодежь на новые достижения и создание устойчивого фундамента для будущего России», — отмечает руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В рамках предстоящего события пройдет толк-шоу, ориентированное на демонстрацию ярких примеров профессионального и карьерного роста. Мероприятие станет площадкой для презентации уникального формата — лаконичных 15-минутных монологов. Его ключевая особенность заключается в том, что признанные эксперты из различных индустрий делятся не только историями триумфов, но и анализируют факторы, обусловившие их успех. В фокусе внимания окажутся кейсы, охватывающие весь путь профессионального становления — от запуска стартапов до трансформации целых отраслей. Своим опытом поделятся Алексей Васильчук, российский предприниматель и бизнесмен, сооснователь ресторанной группы VASILCHUKI restaurant group; Лоренцо Баньяти, итальянский пианист, телеведущий и блогер; ДмитрийЯшанькин, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, трехкратный чемпион мира по фитнесу, пятикратный чемпион России по фитнесу; МихаилГребенюк, основатель платформы для развития малого бизнеса «Аномалия» и благотворительного проекта для школьников «Поколение».

На сессии «Путь профессионала» об одной из своих бизнес-ошибок расскажет Григорий Соловьев — основатель и СЕО бренда «Мармеладыч», победитель Forbes «30 до 30» 2025 года в категории «Предприниматели».

В рамках мероприятия состоятся встречи лидеров молодежных советов компаний и Сообщества Росмолодежь.Предпринимай. Участники обсудят успешные кейсы, подведут итоги и наметят стратегические планы на следующий год.

На площадке мероприятия также будет работать «Маркет молодых» — выставка продукции отечественных производителей.

Каждый участник найдет возможности для профессионального и личностного роста. Партнеры подготовят специальные задания с призами для самых активных и креативных участников Организаторами выступаютРосмолодежь.Предпринимай и Росмолодежь.Профи при поддержке Национального центра «Россия».Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте: молодежь-созидай.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.