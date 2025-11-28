Региональная общественная организация «Женщина — достояние нации», основная миссия которой духовно-нравственное, образовательное и культурное развитие женщин, приглашает на III международный форум «Женщина — достояние нации. Эпоха созидания», который пройдет 28 января 2026 года в 12:00 в Общественной палате Российской Федерации по адресу: г. Москва, Миусская пл., д. 7 стр. 1. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Цель форума — создать глобальную платформу для диалога, где лидеры из разных стран, культур и сфер деятельности объединятся, чтобы показать: женственность — это величайшая стратегическая сила XXI века. Сила, способная исцелить разделенный мир и вернуть человечеству смысл.

Доклады по основным темам форума:

Роль женщины в формировании фундамента построения процветающего государства.

Роль женщины в создании гармоничного пространства для процветания города и региона.

Роль женщины в благотворительности, в организации социальных проектов, в образовательных учреждениях, в здравоохранении, в укреплении традиционных семейных ценностях.

Также в качестве почетного гостя на торжественную часть форума — VII международный театрализованный конкурс «Женщина — достояние нации», миссия которого возрождение веры людей в себя и в Россию, формирование позитивного имиджа нашей страны в мировом сообществе через достойный женский образ, который пройдет 30 января 2026 в 16:00 года в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России по адресу: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д. 5.

