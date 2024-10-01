В Подмосковье пройдет II Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной с 1 октября по 17 ноября 2024 года приглашает к участию во II Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества по ПДД «Дорожные знаки — руками детей», приуроченного ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, сообщает пресс-служба фонда.

Конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

Задачи мероприятия: активизация деятельности образовательных учреждений по обучения воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах; повышения интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах; приобщения детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах; ﻿﻿развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения﻿; ﻿формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге; пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни; развитие творческих способностей у детей.

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 3 до 14 лет. Также принимаются совместные работы с руководителями, родителями, братьями — сестрами. (оцениваются возрастные категории: 3-4 года; 5-6 лет; 7-8 лет; 9-10 лет; 11-12 лет; 13-14 лет.)

Для участия в конкурсе принимаются: творческие работы в виде поделок на тему «Дорожный знак» — всех видов декоративно-прикладного творчества (аппликация, вышивка, выжигание, росписи по различным материалам, изделия из природного материала, глины, картона, смешанная техника, и т. п.) (в фото варианте подписанные файлы с ФИ участника, размер работ и техника исполнения значения не имеет).

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса на электронный адрес: transport.pdd@fond-edykina.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.