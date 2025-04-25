В Подмосковье пройдет II Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие нации»

18 мая запланировано проведение регионального отборочного этапа «II Всероссийского фестиваля-конкурса «Наследие нации» в Московской области по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского д. 4. Место проведения: ДК имени Воровского. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Основная задача проекта — развитие интереса к изучению культуры народов Российской Федерации через творчество и культурно-образовательные программы детей и молодежи.

Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие нации» дает возможность раскрытия уникальных способностей ее участников в области творчества. Представители больших и особенно маленьких уголков России показывают уровень мастерства и самобытности представляемого региона, те творческие слагаемые, без которых невозможно лицо народной культуры.

Этот масштабный проект, направленный на сохранение и развитие культурного наследия России, готов открыть свои двери для талантливых людей со всех уголков страны.

«I Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие нации» — это не просто фестиваль-конкурс, это уникальная платформа для творческого самовыражения, обмена опытом и вдохновения. Через творчество раскрывается душа его исполнителей, возможность самовыражения и ощущения себя в данном пространстве и времени, принадлежности к своей социальной группе и историческим корням. Разнообразие стилевых направлений будет способствовать сближению участников фестиваля-конкурса, как носителей традиций и инноваций, одновременно обогащая и пополняя имеющийся культурный опыт.

Данный проект позволяет осмыслить место в структуре русской традиционной культуры, специфику его исторической эволюции, механизм межпоколенной трансляции, а вместе с ними глубокие нравственные чувства, такие как: любовь к Родине, человека к человеку, уважение к народным обрядам и вере, красоте труда и досуга, доброте

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.