В Подмосковье пройдет I Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие нации»

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28 апреля 2024 г. во Дворце культуры им. Воровского по адрему: Московская область, г. Раменское, ул. Воровского, д. 4, пройдет I Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие нации», сообщается на сайте администрации округа.

Фестиваль-конкурс станет ярким событием в культурной жизни России и соберет на одной сцене талантливых и амбициозных исполнителей со всех уголков страны.

Целью проведения фестиваля-конкурса является: сохранение и развитие богатого культурного наследия России; выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; создание площадки для обмена опытом и творческого сотрудничества.

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются: учащиеся детских музыкальных школ, школ искусств, музыкальных училищ и колледжей; воспитанники домов культуры и творческих студий; самодеятельные и профессиональные исполнители.

Положение о проведении конкурса доступно по ссылке.

Заявку на участие можно подать по ссылке.

Задать вопросы по участию в мероприятии можно по электронной почте: nn.orgkomitet@ya.ru, а также по телефонам: 8 (910) 406-88-00, 8 (901) 407-88-00, 8 (901) 408-88-00.

Более подробная информация представлена на официальном сайте фестиваля культуранации.рф.

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