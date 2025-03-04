В Подмосковье пройдет HR-премия для госсектора «В кадре»

В соответствии с решением мэра Москвы правительство Москвы проводит HR-премию для госсектора «В кадре». К участию приглашаются органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и подведомственные им организации, сообщает пресс-служба организаторов.

Участие позволит заявить о достижениях региона в области работы с кадрами на уникальной площадке для госсектора, а также получить оценку ведущих экспертов и признание HR-сообщества.

Команды смогут представить свои проекты, которые позволяют находить и удерживать специалистов, способствуют благополучию сотрудников, мотивируют работать на благо жителей и создают эффективные решения по борьбе с «кадровым голодом». В рамках премии будет оцениваться польза для людей и команд, а не затраченный бюджет или размер организации.

Для победителей предусмотрены денежные призы, а также упоминания в крупнейших российских СМИ.

Прием заявок на участие в премии начнется 27 февраля и продлится до 11 июля 2025 года. Участие в премии бесплатное. Церемония награждения пройдет в октябре 2025 года в Москве.

Подробную информацию и условия можно посмотреть на официальном сайте.

По всем вопросам можно обращаться к представителю организатора — управления кадровых сервисов правительства Москвы продюсеру премии Юлии Нечаевой: эл. почта: NechaevaYO@edu.mos.ru, тел.: +7 (915) 337-12-25.

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