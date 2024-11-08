В Подмосковье пройдет фестиваль Всемирного движения «Карта мира»

Администрацию Московской области приглашают принять участие в форуме «Карта мира», который состоится 12 февраля 2025 года в центре ГлавУпДК при МИД России по адресу: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д. 5. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Главные темы форума: Россия и многополярный мир, новые возможности экономики. В рамках деловой программы мероприятия будут подняты вопросы расширения межрегиональных связей и укрепления единства России, развития международного сотрудничества, реализации проектов и инициатив, сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей, сбережения природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Проект реализуется с 2017 года, имеет высокую социальную культурную значимость в интересах формирования многополярного мира и благоприятного климата сотрудничества в разных сферах деятельности.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий Всемирного движения «Карта мира» (далее — Проект) и включает в себя следующие основные этапы: форум 12 февраля 2025 г., фестиваль «Карта мира — Россия» с 12 по 15 июня 2025 г., марафон по субъектам Российской Федерации с июня 2025 г. по июнь 2027 г., фестиваль с 5 по 13 июня 2027 г. с участием представителей иностранных государств.

С более подробной информацией о проекте можно ознакомиться в разделе «Карта мира» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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