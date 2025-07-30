В Подмосковье пройдет фестиваль подростковых театральных студий в новом формате

16 августа 2025 года в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» (Московская область) состоится региональный практико-образовательный фестиваль подростковых театральных студий #ПОДМОСТКИРОССИИ. В этот раз мероприятие пройдет в обновленном формате, открывающем участникам новые творческие возможности, сообщает пресс-служба организаторов.

Фестиваль проводится Федеральным центром развития программ социализации подростков при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, министра культуры РФ Ольги Любимовой и дирекции музея-заповедника «Горки Ленинские».

Главная особенность фестиваля — отсутствие необходимости предварительной подготовки постановок. Юные актеры, уже заявившие о себе на сцене «Подмостков», будут разделены на команды и получат уникальный шанс создать спектакль прямо на месте. С помощью искусственного интеллекта команды разработают сценарии на важные для подростков темы: о жизни, отношениях, обществе и вечных ценностях. Далее участникам предстоит самостоятельно распределить роли, создать декорации из подручных материалов.

Образовательная программа фестиваля поможет ребятам раскрыть свой потенциал:

Как говорить о сложном со сцены — мастер-класс Ольги Пивоваровой (телерадиожурналист, директор детского телевидения «Страна Звезд», член союза журналистов России, руководитель Ассоциации развития медиаобразования Союза журналистов Подмосковья);

Актерское мастерство — тренинг от Гавриила Гордеева (актер кино и дубляжа, продюсер, сценарист, медиаменеджер, телеведущий, шоумен).

Как написать сценарий социального спектакля с помощью искусственного интеллекта — расскажет Александр Савушкин (руководитель проектов по профилактике негативных явлений в молодежной среде, федеральный эксперт грантового конкурса ФАДМ РФ).

Финальный показ спектаклей пройдет в киноконцертном зале Научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина». Сбор гостей — с 14:00.

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