В Подмосковье пройдет фестиваль «Пиономания» 15 июня

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов 15 июня пройдет фестиваль цветов «Пиономания». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе примут участие цветоводы со всего Подмосковья. Сам фестиваль посвящен памяти Антона Павловича Чехова как садовода, в чьей усадьбе каждое лето цвели разные сорта пионов.

На мероприятии гости смогут ознакомиться с более чем 200 сортами пионов, среди которых новинки отечественной и зарубежной селекции. При этом гости фестиваля смогут принять участие в фотосессиях на фоне тематических фотозон. Также организаторы подготовили мастер-классы по мыловарению, интерьерной живописи, созданию цветов из различных материалов. Любители цветов смогут получить советы по уходу за растениями от опытных садоводов.

Украшением проекта станет выставка «Твори и созидай». В рамках программы гости смогут ознакомиться с произведениями искусства, созданными из старых лопат. Также на мероприятии состоится конкурс-дефиле на лучший образ «Цветочные мотивы в женских нарядах», где участники продемонстрируют оригинальные наряды и шляпы. Помимо этого, на фестивале пройдет спектакль по мотивам чеховских рассказов и экскурсия по усадьбе.

Начало программы в 12:00. Подробности на сайте музея-заповедника. 6+

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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