В Подмосковье пройдет фестиваль дворовых мероприятий

IV Ежегодный фестиваль дворовых мероприятий «Наш двор» пройдет в Подмосковье в первой декаде ноября. Уже по традиции будут выбраны пять лучших команд, которые представят свои проекты 8 ноября во Дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Московский областной фестиваль-конкурс «Наш двор» проводится в целях демонстрации лучших дворовых практик. В этом году темой конкурса станет единство и объединение. Жители региона представят проекты, в которых расскажут о том, что их объединяет в стремлении участвовать в жизни своего двора, а также в формировании активных соседских сообществ.

В список мероприятий входят праздники, творческие выступления и конкурсы, мастер-классы и другие виды дворовых активностей на усмотрение участников. Также принимаются идеи дворовых мероприятий, запланированные соседскими сообществами к проведению до конца 2024 года, основной целью которых является единство и объединение соседей. Проекты должны отвечать на вопросы «Что нас объединяет в нашем дворе?» или «Кого объединяет наш двор?».

Участником конкурса может стать любое дворовое сообщество Подмосковья. Заявки принимаются на сайте menyaemdvory.ru в срок с 14 по по 28 октября. Призовой фонд конкурса в 2024 году составит 500 000 рублей.

«В Подмосковье ежегодно создаются новые современные и благоустроенные площадки на месте старых, заброшенных территорий. Это становится возможным благодаря активным горожанам, которые привносят новую жизнь в свои дворы, организуя мероприятия и создавая уютные пространства для всех. Более 2,5 тысяч таких площадок уже трансформировались в рамках этой тенденции», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

«Жители буквально вдыхают в свои дворы новую жизнь, организуют разнообразные мероприятия, включая праздники и спортивные соревнования. Все это делается с огромным энтузиазмом и любовью к своему двору. Мы уверены, что такие инициативы следует поддерживать и распространять по всему региону. Люди активно работают с детьми, прививая им любовь к своей малой Родине и месту, где они родились и выросли», — добавила руководитель Ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко.

После 28 октября конкурсной комиссией будут отобраны 5 дворовых команд, вышедших в финал, которые поборются за 1 место и 160 тысяч рублей на фестивале «Наш двор» 8 ноября во Дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском. Узнать все подробности и ознакомиться с Положением о конкурсе можно на сайте menyaemdvory.ru

Конкурс проводится по инициативе региональной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и при поддержке Правительства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.