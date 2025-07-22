В Подмосковье пройдет этап конкурса для переквалифицированных специалистов

В Подмосковье пройдет региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в специальной номинации «Второй старт» для переобучившихся специалистов. Конкурс предназначен для работников, прошедших переподготовку по различным рабочим профессиям и имеющих как минимум год практического опыта работы в новой сфере в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Основная идея мероприятия — выявить лучших специалистов, способных подтвердить свои профессиональные навыки через серию теоретических и практических испытаний. Участники выполнят задания как очно, на базе конкурсных площадок, так и дистанционно, что позволяет пройти испытания в удобной для них форме.

К участию допускаются все жители региона в возрасте от 21 года, которые прошли переподготовку по программам, востребованным в различных сферах, включая такие как сельское хозяйство, рыболовство, добыча полезных ископаемых, торговля, услуги общественного питания, гостиничное дело и другие. Единственным условием является наличие не менее одного года практического опыта работы в новой профессии в Подмосковье.

Заявку на конкурс могут подать как сами соискатели, так и работодатели, которые готовы поддержать своих сотрудников в участии на портале «Работа в России» до 25 июля.

Конкурсные испытания в рамках регионального этапа пройдут с 1 по 31 августа на базе подмосковного колледжа «Энергия» в Реутове. Победитель получит право представлять Московскую область на федеральном этапе, который состоится в октябре в городе Самара.

Данный конкурс не только позволяет переобученным работникам продемонстрировать свои навыки, но и является важной возможностью для профессионального роста и признания в рамках всей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.