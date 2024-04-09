В Подмосковье пройдет единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет»

20 апреля в Московской области пройдет единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». Мероприятие начнется с проведения Всероссийского классного часа «Профессионалитет: ты в хорошей компании», сообщили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

В рамках Дня открытых дверей школьники 8–11 классов смогут посетить интересующий колледж или техникум, где реализуется обучение по инновационным программам, и узнать о возможностях ускоренного обучения и освоения востребованных профессий и специальностей.

Учащиеся посетят производственные площадки ведущих компаний, где они смогут понаблюдать за процессом производства и познакомиться с передовыми технологиями. Кроме того, участников ожидают мастер-классы, где они попробуют свои силы в различных профессиональных навыках под руководством опытных специалистов. Старшеклассники также смогут задать вопросы представителям предприятий и узнать о возможностях трудоустройства, условиях работы и перспективах развития в выбранной отрасли.

В Московской области с 1 сентября 2024 года «Профессионалитет» будет реализовываться на базе 37 профессиональных образовательных организаций и в 7 структурных подразделениях вузов.

Проект охватит широкий спектр отраслей, включая авиастроение, машиностроение, металлургию, радиоэлектронику, сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, туризм и сферу услуг, средства массовой информации и коммуникационные технологии, правоохранительную сферу и управление, а также педагогику.

В 2024 году на базе колледжей с участием более 100 ведущих предприятий и организаций Подмосковья будут функционировать 14 кластеров «Профессионалитета» по 10 отраслям экономики. Создание учебно-производственных центров с полным циклом современного производства станет ключевым элементом этой инициативы.

В новом учебном году по программам «Профессионалитета» приступит к обучению более 12 тыс. студентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.