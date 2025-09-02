В Подмосковье пройдет акция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД России по МосковскоЙ области в сети интернет проводится информационная акция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, отмечаемого ежегодно 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба центра.

Целями проведения акции являются разъяснение аудитории опасности такого явления как терроризм, а также формирование у аудитории неприятия идеологий экстремизма и терроризма.

Для реализации информационной акции МВД России разработаны информационные материалы, а именно макеты фоторамок, которые могут быть использованы для создания фотографий и изображений для последующего размещения на информационных ресурсах, в средствах массовой информации социальных сетях, мессенджерах.

Для достижения целей акции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» просим распространить указанные материалы в период с 1 по 5 сентября 2025 года. В тематических публикациях просим указать хештеги «#терроризмугрозаобществу, #терроризмунет, #антитеррор, #мыпомним».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением и антитеррористической защитой объектов на территории Подмосковья.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.