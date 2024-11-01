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В Подмосковье производство готовых кормов для животных выросло более чем на 11%

За 9 месяцев 2024 года региональные предприятия Подмосковья увеличили производство кормов для домашних животных, общий объем произведенной продукции составил 316,6 тыс. тонн, что выше на 11,1% аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Региональные предприятия выпустили более 47% от общего объема готового корма для непродуктивных животных, произведенных в Центральном Федеральном округе и свыше 31% от общероссийского объема, тем самым заняв лидирующую позицию в стране.

На территории региона работают несколько крупных предприятий по производству кормов для домашних питомцев, среди них: ООО «Марс», OOO «НПЦКТ», ООО «Глобал Петфуд», АО «РУСКАН» и ООО «ПЕТКОРМ».

Так, в линейке кормов для кошек ООО «Глобал Петфуд» из Раменского городского округа представлены паштеты премиум класса и сочные кусочки в соусе или желе под брендом «Гламурр» следующих вкусов: говядина, индейка, кролик, курица, рыба и ягненок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.