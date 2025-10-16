Ежегодные профессионально-прикладные соревнования среди студентов образовательных учреждений лесного профиля «Лесное многоборье — 2025» стартовали в городе Пушкино на территории Московского учебно-опытного лесничества. Участие в соревнованиях принимают около 120 человек — это студенческие команды из 10 вузов и 18 колледжей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На «Лесное многоборье — 2025» собрались студенческие команды из 22 регионов России. В качестве наблюдателей приглашены представители профильных образовательных учреждений регионов Донбасса и Новороссии. Кроме того, второй год подряд участие в соревнованиях принимает команда из Республики Беларусь.

Студентов вузов проведут таксацию лесного участка и назначение мероприятий, покажут свои знания в защите и воспроизводстве лесов, потушат условный лесной пожар.

Учащиеся колледжей продемонстрируют основные работы на лесосеке, проведут отвод и таксацию лесосеки, покажут себя в воспроизводстве лесов и тушении лесного пожара.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.