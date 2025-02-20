В Подмосковье проходит региональный этап чемпионата «Профессионалы»

В структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского округах Подмосковного колледжа «Энергия» региональный этап чемпионата «Профессионалы» официально начал свою работу с круглого стола экспертов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Стартовое мероприятие было посвящено теме: «Чемпионат «Молодые профессионалы» как фактор повышения престижа профессий по металлообработке».

Эксперты подписали документы, обсудили ключевые организационные моменты и финализировали подготовку к торжественному открытию.

В торжественной обстановке на открытии встретились эксперты, наставники и конкурсанты. Подмосковный колледж «Энергия» февраля является площадкой проведения компетенций: Адаптация иностранных граждан (миграционный эксперт), Геопространственная цифровая инженерия, Токарные работы на станках с ЧПУ, Правоохранительная деятельность (Полицейский), Юниоры тоже будут принимать участие в чемпионате.

На территории Московской области студенты и преподаватели «Энергии» будут принимать участие в следующих компетенциях: Вожатская деятельность, Лабораторный химический анализ, Медицинский и социальный уход, Пожарная безопасность, Турагентская деятельность, Эксплуатация беспилотных авиационных систем.

В ходе круглого стола эксперты-наставники и главные эксперты обсудили детали участия в чемпионате, познакомились друг с другом и площадкой проведения компетенций.

19 февраля первый день соревнований стартовал в Реутовском структурном подразделении центра оборонно-промышленной подготовки Подмосковного колледжа «Энергия» по Компетенции «Токарные работы».

«Желаем участникам чемпионата уверенности в своих силах, профессионального роста и ярких побед! Пусть каждый покажет максимум своих возможностей и откроет для себя новые горизонты! Мы желаем всем плодотворной работы и отличного настроения!» — такими словами поддержал ребят директор колледжа Константин Подоляк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.