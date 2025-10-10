В Подмосковье проходит первый Всероссийский «Агродиктант»

Мероприятие, организованное в рамках партпроекта «Единой России» «Российское село», проходит на более чем 350 площадках — в местных отделениях партии, школах и колледжах, предприятиях отрасли. Его проведение направлено на популяризацию сферы АПК, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Первый «Агродиктант» приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, он проходит с 8 по 12 октября. Любой желающий может пройти тестирование до 12 октября включительно на платформе агродиктант.рф, а также на офлайн-площадках в регионах страны.

В частности, в Коломне «Агродиктант» написали накануне, тестирование проходило в селе Сеньково на молочно-товарной ферме АО «Предприятие „Емельяновка“.

Как рассказал глава городского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Александр Гречищев, главная цель проекта — рассказать людям о том, что сегодня сельское хозяйство является современной и высокотехнологичной сферой.

«Именно такие проекты дополнительно рассказывают людям о сельском хозяйстве и позволяют привлечь в отрасль новые кадры, которые сегодня так необходимы для развития агропромышленного комплекса», — отметил он.

В Дмитровском округе «Агродиктант» прошел в местной общественной приемной «Единой России», в нем приняли участие фермеры, члены и сторонники партии, активисты «Молодой Гвардии».

«Приятно видеть, что аграрной науке и знаниям уделяется такое внимание на федеральном уровне. „Агродиктант“ — это отличный способ напомнить и специалистам, и обществу, насколько современным и технологичным сегодня является сельское хозяйство», — рассказал фермер Андрей Юрасов.

В Подмосковье «Агродиктант» также уже прошел на площадках в Щелкове, Можайске, Солнечногорске.

Как отмечал сенатор, федеральный координатор партпроекта «Российское село» Александр Двойных, по всей стране к написанию «Агродиктанта» уже присоединились сотни тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.