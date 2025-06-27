В Подмосковье проходит молодежный форум «МЫ— РОССИЯ»

В Ногинске проходит флагманский форум Министерства информации и молодежной политики Московской области «МЫ — РОССИЯ». Его участниками стали более 300 молодых ребят со всего Подмосковья, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской области и Абхазии, передает пресс-служба организаторов.

«Организовывая мероприятия, мы постоянно получаем от молодежи обратную связь, что интересно больше всего, какие темы хотелось бы изучить глубже, а где необходимо больше практики. И когда мы создавали программу нашего форума „МЫ — РОССИЯ“, постарались охватить те области, которые были бы для ребят максимально полезными. Это и создание медиаконтента для социальных сетей, и навыки публичных выступлений, и организация мероприятий, и предпринимательство. Но самое важное — это дружеские связи, обмен опытом, дух товарищества и взаимопомощи, которыми пропитан форум», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Основная программа форума разбита на 4 блока: организация мероприятий, самореализация, публичные выступления и социальные медиа. Участники форума выбрали направления образовательных сессий, исходя из собственных предпочтений.

Среди спикеров Ангелина Акатова — эксперт Росмолодежь.Гранты, Член экспертного совета Движения Первых. Она рассказывает о нюансах подачи заявки на грантовый конкурс, делится опытом в социальном проектировании, а также советует, как добавить креатив и творчество в любое мероприятие.

Константин Старостин, тренер по публичным выступлениям, учит молодых ребят уверенно выступать на мероприятиях и грамотно доносить свое мнение до аудитории, а преподаватель Института медиа НИУ ВШЭ, pr-специалист Никита Исаков делится навыками мобильной съемки и монтажа.

Одним из самых ярких событий дня стал мастер-класс по тактической медицине от одного из идеологов и основоположников этого направления в России, ветерана боевых действий, кандидата медицинских наук, основателя и руководителя Учебного Центра Тактической Медицины Артема Катулина.

«Такие встречи знакомят молодежь с первой помощью, включая элементы тактической медицины, учат останавливать кровь, обеспечивать проходимость дыхательных путей и т. д. Главная наша цель — заинтересовать, показать, чего не умеют, и мотивировать учиться дальше. Мы видим обратную связь: спасенные жизни, благодарности от курсантов, родителей. Чем больше людей обучим, тем выше шансы на спасение, в том числе нас самих. Учись — стань супергероем!» — отметил Артём Катулин.

Кроме того, отдельное внимание в программе форума уделяется вопросам информационной безопасности. Сегодня полезными для молодежи знаниями поделился заместитель начальника управления АНО «Диалог Регионы» Максим Коринчевский. В рамках паблик-тока поговорили об информационной гигиене и цифровой безопасности: как распознать обман, не поддаться на манипуляции эмоциями, обезопасить свои личные данные и т. д.

«Отсутствие опыта у молодых ребят как такового, в жизненных ситуациях, в том числе, может сыграть с ними злую шутку. Поэтому очень важно ловить этот переходный период, когда у человека есть много знаний поверхностных, но глубоких знаний и жизненного опыта нет. Мне сегодня очень понравилась обстановка, яркие пуфики, неформальный разговор. Ребята активные, вовлеченные, очень хорошо пообщались!», — сказал Максим Коринчевский.

На форуме коснулись и темы международных отношений. Спикером паблик-тока выступил заместитель директора Института стратегических исследований ипрогнозов РУДН Евгений Семибратов. Поговорили об истории, глобальных геополитических процессах, происходящих в мире и влияющих на общество. Евгений, учитывая специфику аудитории форума, сделал акцент на вопросах молодежной политики и важности патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Атмосфера на форуме потрясающая! Побывала на прекрасной секции „социальные медиа“, где нам очень подробно рассказали, как снимать и монтировать видео на телефон, как создавать креативный контент. Здорово о том, как снимаются ролики, как они монтируются, какие есть виды монтажа. И на следующем занятии мы будем даже сами монтировать этот ролик, что очень-очень круто. Желаю остальным участникам также попробовать себя в разных направлениях, которые есть на форуме, и получить море крутых эмоций!» — поделилась впечатлениями участница форума, студентка Донецкого национального технического университета Людмила Волкова.

В завершении каждого форумного дня для молодежи организовывают «открытый микрофон», в рамках которого каждый сможет выступить с творческим номером, пообщаться с представителями Министерства информации и молодежной политики Московской области, поделится своими мыслями, планами, а также найти новых друзей.

28 июня участники форума отправятся в Балашиху, где в Пестовском парке пройдет празднование Дня молодежи. Всего в Московской области праздничные фестивали пройдут в 45 городах, с адресами и подробностями можно ознакомиться на сайте Деньмолодежи2025.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.