В Подмосковье проект «Активное долголетие» отмечает пятилетний юбилей

С 1 октября 2019 года в Подмосковье реализуется проект губернатора Московской области «Активное долголетие», предусматривающий разнообразные мероприятия по поддержанию активного и здорового образа жизни пенсионеров региона. За это время к проекту присоединились 355 тыс. пенсионеров региона, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Активное долголетие в Подмосковье — это люди: яркие, разные, смелые и добрые. Участники проекта являются для нас примером, который каждый день доказывает всем, что никогда не поздно встать на сап, выучить новый язык или полетать на параплане», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве отметили, что сегодня проект предлагает более 30 бесплатных активностей и направлений, 67 современных клубов, 75 экскурсионных маршрутов по Подмосковью и 120 объектов культуры, среди которых Главный Храм Вооруженных сил России, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Ново-Иерусалимский монастырь и др.

В честь юбилея проекта прошло праздничное мероприятие «Живем ярко», которое собрало свыше 1000 участников проекта.

Вступить в проект можно проактивно — пенсионеру в личный кабинет на регпортале приходить приглашение. А для удобства запущен портал, где можно найти всю информацию о проекте.

В Подмосковье более 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.