В Подмосковье продолжают работу по изучению путей миграции большого веретенника

За лето в Талдомском городском округе специалисты ИПЭЭ РАН по разрешению Минэкологии провели отлов и мечение больших веретенников — редких гнездящихся в регионе пернатых, занесенных в Красную Книгу Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что всего за летний период было отловлено и окольцовано 6 птиц в городском округе Талдомский.

«Все отловленные большие веретенники были измерены, окольцованы металлическими номерными кольцами, предоставленными научно-информационным центром кольцевания птиц ИПЭЭ РАН, а также снабжены GPS/GSM логгерами. Также специалистами были подсчитаны и измерены, выявленные в их гнездах яйца», — отметил Фирсов.

Большой веретенник является гнездящимся видом, находящимся в области под угрозой исчезновения, он занесен в Красную Книгу Подмосковья. Современную численность вида в регионе специалисты оценивают в 90–120 пар.

Большого веретенника в период гнездования можно встретить в городских округах: Волоколамский, Воскресенский, Лотошино, Сергиево-Посадский, Дмитровский, Талдомский, Клин, Орехово-Зуево, Луховицы, Павловский Посад, Шатура, Богородский.

В прошлом году в летне-осенний период в городском округе Талдомский сотрудниками ИПЭЭ РАН было отловлено и окольцовано 6 особей большого веретенника, одна из которых была снабжена GPS/GSM логгером, благодаря которому стало известно, что меченная птица совершила остановку в Румынии. Данные о ее перелете были представлены на ежегодной конференции Международной группы по изучению куликов в Германии.

«Все птицы перенесли отлов благополучно и были выпущены в природу в течение 30 минут после поимки. Благодаря исследованиям этих пернатых ученые получают необходимые данные об их миграции и популяции. На сегодняшний день ученые уже получили важные данные о путях миграции больших веретенников при помощи GPS/GSM логгера, установленного на одну особь в прошлом году. Поэтому для полноты научных исследований в этом году специалистами было решено установить трекеры на всех отловленных птиц. Мы будем следить за их перелетом и обязательно расскажем интересные подробности их предстоящей миграции», — отметил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.