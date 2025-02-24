В Подмосковье продолжают работу по изучению миграции большого веретенника

Специалисты института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук планируют продолжить работы по изучению состояния популяции большого веретенника — крупного кулика из семейства бекасовых. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В прошлом году ведомство разрешило отлов в научных целях нескольких особей веретенника для кольцевания. Это позволяет изучить условия гнездования вида и его географические связи, что поможет, в том числе, эффективнее охранять большого веретенника, особо охраняемого в Подмосковье.

Данный вид включен в Красную книгу региона под 1-й категорией — гнездящийся вид, находящийся в области под угрозой исчезновения. Согласно последним оценкам, в области гнездится 90-120 пар. Птицы обитают, преимущественно, в северном Подмосковье — Талдомском, Дмитровском и Сергиево-Посадском округах. Поскольку веретенник гнездится, в основном, на лугах, лимитирующим фактором для вида являются сплошная распашка лугов и зарастание их кустарником.

Благодаря проведенной в 2023–2024 годах работе впервые получены данные о пролетных путях больших веретенников, гнездящихся в центре европейской части России. В том числе, получены сведения о различиях пролетных путей птиц, относящихся к гнездовой группировке северного Подмосковья, и местах их остановок, необходимые для охраны вида во время миграции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.