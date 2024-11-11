В Подмосковье продолжается выдача ИТ-грантов

В Московской области подписали соглашение о выдаче ИТ-гранта. Финансовую поддержку от региона получило ООО «Ай Пи Дром». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Московская область первая среди субъектов Российской Федерации приняла всю необходимую нормативно-правовую базу и начала прием заявлений на региональном портале от подмосковных ИТ-организаций на выдачу грантов при создании компаниями новых рабочих мест. Причем эта мера распространяется не только на компании разрабатывающие программное обеспечение, но и на производителей компьютерной техники, что делает эту меру поддержки абсолютно уникальной — аналогов ее в РФ пока нет», — поделилась руководитель команды реализации региональных проектов ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Оксана Андреева.

Компания ООО «Ай Пи Дром» специализируется на дистрибуции оборудования для систем безопасности и видеонаблюдения от ведущих мировых брендов, таких как Hikvision, Dahua и Grundig. Она также производит видеорегистраторы NVR Axxon Next, рабочие станции и видеостены Matrix, серверы IPDROM Enterprise/PRO/Matrix. Кроме того, компания предлагает профессиональный расчет систем видеонаблюдения любой сложности, адаптируя решения под индивидуальные задачи заказчика.

Претендовать на финансовую поддержку могут компании, которые зарегистрированы в Подмосковье, имеют выручку от разработки программ или производства компьютерной техники не менее 70% и осуществляют основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11.1.

При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято не менее 5 новых высококвалифицированных сотрудников. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области минимум 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.