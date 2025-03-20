В Подмосковье продолжается внедрение чат-бота «Бесконфликтная школа»

Сегодня QR-коды появились в лицее № 1 Павловского Посада. Чтобы сообщить о конфликте или случаях травли в школе, достаточно отсканировать код и следовать подсказкам чат-бота «Бесконфликтная школа». Вся информация из системы попадает напрямую в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Московской области, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка.

Как поясняет уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, чат-бот — это красная кнопка, которая нужна ребенку, если конфликт не удается решить на уровне школы, или он по каким-то причинам боится обращаться за помощью ко взрослым.

«Если вы знаете, что ребенок попал в конфликтную ситуацию, вы всегда можете обратиться за помощью для ее урегулирования к классному руководителю, администрации школы, школьному психологу, советнику по воспитанию или ко мне. Но иногда взрослые недооценивают серьезность конфликта, вовремя не реагируют на просьбы школьников о помощи, а подростки вообще предпочитают самостоятельно решать возникшие проблемы. Для таких случаев и нужен QR-код, который поможет детям подать сигнал SOS в трудных ситуациях», — поясняет Ксения Мишонова.

При этом детский правозащитник подчеркивает, что чат-бот — не служба быстрого реагирования и рекомендует объяснять детям, что в случаях реальной угрозы жизни и здоровью нужно обязательно звонить родителям или педагогам, а в экстренных ситуациях — в полицию.

В ближайшее время к системе быстрой реакции на школьные конфликты будут подключены еще три подмосковные школы — в Мытищах, Люберцах и Орехово-Зуево.

Чат-бот «Бесконфликтная школа» в тестовом режиме был внедрен в январе 2025 года в четырех пилотных школах — в Химках, Красногорске, Котельниках и Балашихе. За два месяца тестирования системы сотрудниками аппарата было обработано более 600 сообщений. Вмешательство уполномоченного потребовалось в шести случаях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.