В Подмосковье продолжается регистрация на участие в кадровом проекте «ПолитЗавод»

В Московской области продолжается регистрация на «ПолитЗавод» — федеральный кадровый проект «Молодой Гвардии Единой России», направленный на подготовку нового поколения лидеров публичной политики и государственной службы, передает пресс-служба партии.

На сегодняшний день более 650 участников из разных уголков Подмосковья подали заявки и стали частью большого политического проекта.

Несмотря на то, что прием заявок еще продолжается, «Молодая Гвардия» Московской области уже активно продвигает проект на региональных площадках. Молодогвардейцы провели деловые игры, диалоги на равных с лидерами общественного мнения, презентовали проект в рамках ярмарок вакансий для студентов и школьников региона.

Особый интерес у молодежи вызвали встречи с участием депутатов, глав муниципалитетов и молодых политиков, которые делились личным опытом и мотивировали студентов к участию в проекте. К наставникампроекта уже присоединились депутаты Государственной Думы Александр Толмачёв и Геннадий Панин, депутаты Мособлдумы Линара Самединова и Олег Рожнов, глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

«После окончания регистрации начнется самое интересное: пятинедельный онлайн-курс, очные встречи с технологами и практиками политической арены региона и федерации, экскурсии в органы власти, всероссийский форум „Гвардейск“ и многое другие. Самым ярим участникам проекта выпадет возможность пройти стажировку или трудоустроиться в местные или региональные органы исполнительной власти, войти в молодежный избирательный штаб или в региональный штаб по подготовке выборов в 2026 году. Наша задача — найти „звездочек“ среди молодежи, включить их в кадровый резерв Московской области и вместе с ними строить лучшее будущее для региона и страны», — отметила руководитель «Молодой Гвардии» Московской области Диана Алумянц.

Регистрация открыта для молодых людей от 18 до 35 лет до 1 мая 2025 года на сайте политзавод2025.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.