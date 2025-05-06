В Подмосковье продолжается регистрация избирателей на предварительное голосование

Более 60 тыс. жителей Московской области уже зарегистрировались для участия в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

Первый заместитель секретаря Московского областного отделения партии, депутат Мособлдумы Денис Перепелицын отмечает, что предварительное голосование представляет собой важный инструмент, позволяющий каждому жителю региона непосредственно участвовать в отборе кандидатов. Процедура отличается максимальной прозрачностью.

«Цифра зарегистрированных избирателей продолжает ежедневно увеличиваться, что свидетельствует о высокой активности граждан и их заинтересованность в формировании партийного списка кандидатов на предстоящие выборы», — считает Денис Перепелицын.

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте PG.ER.RU через подтвержденную учетную запись портала «Госуслуги» до 23 мая. Сам процесс онлайн-голосования, в ходе которого будут определены кандидаты от партии на выборы, пройдет с 19 по 25 мая.

Денис Перепелицын также напомнил, что в этом году на предварительное голосование зарегистрировался 541 человек, среди которых 26 участников специальной военной операции.

Состав претендентов отражает курс партии на обновление: представлены как действующие депутаты, так и новые, ранее не избиравшиеся в органы власти лица, что обеспечивает широкий выбор для избирателей.

Регистрация кандидатов по открытой модели (ЭПГ-1) проходила в Балашихе, Дмитровском, Подольске, Шатуре, Электростали.

Основные муниципальные выборы в Единый день голосования 2025 года в Подмосковье пройдут в восьми городских округах: Балашиха, Подольск, Дмитровский, Лыткарино, Фрязино, Шатура, Электросталь и Молодёжный. Кроме этого, пройдут дополнительные выборы на замещение вакантного мандата в городском округе Луховицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.