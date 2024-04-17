В Подмосковье продолжается работа по возврату государству земель Щелкова

В Щелковском городском суде пройдет очередной процесс по иску городской прокуратуры к собственнику земельного участка в деревне Каблуково. На заседании в качестве третьего лица приглашен представитель Минэкологии Подмосковья, поскольку речь идет о незаконно сформированном участке вблизи водного объекта, подлежащего региональному надзору. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что ответчику, физическому лицу принадлежит земельный участок, имеющий наложение на береговую полосу реки Воря.

«Это установлено в ходе прокурорской проверки, проведенной с привлечением наших специалистов. Соответственно, позиция истца состоит в том, что участок сформирован незаконно, поскольку такие земли приватизации не подлежат. Мы разделяем это мнение и считаем, что спорные земли должны быть возвращены государству», — отметил Фирсов.

Аналогичный иск подан в отношении участка в щелковской деревне Огуднево, принадлежащего физическому лицу, поскольку часть участка приходится на акваторию и водоохранную зону Огудневского водохранилища на реке Пруженка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.