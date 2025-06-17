В Подмосковье продолжается работа по рассмотрению апелляций выпускников

С начала основного периода государственной итоговой аттестации (ГИА) 2025 года в Московской области ведет работу апелляционная комиссия. С начала июня уже состоялось четыре заседания комиссии, в рамках которых было рассмотрено более 600 апелляций о несогласии с выставленными баллами по итогам ОГЭ и ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Основной пункт рассмотрения апелляций организован на базе МБОУ «Гимназия № 1» в Мытищах. В 2025 году в работе комиссии участвуют более 200 экспертов предметных комиссий Подмосковья.

«Каждый участник государственной итоговой аттестации имеет право на объективную оценку своих знаний. Наша задача — внимательно рассмотреть каждое обращение, обеспечить прозрачность процедуры и соблюдение прав выпускников», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Для удобства выпускников и их родителей в регионе открыты 16 удаленных пунктов рассмотрения апелляций (УПРА). Они работают в Дмитрове, Дубне, Истре, Клину, Коломне, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцове, Орехово-Зуеве, Подольске, Пушкино, Реутове, Химках и Щелково. Все заседания проводятся в дистанционном формате с использованием видеоконференцсвязи.

В ведомстве отметили, что работа апелляционной комиссии продолжится до конца июля — до завершения рассмотрения обращений участников дополнительных экзаменационных дней.

Для сравнения: в 2024 году было рассмотрено 1 081 обращение по результатам ЕГЭ и 666 — по результатам ОГЭ. Не более 25% из них были удовлетворены, что подтверждает высокий уровень подготовки экспертов и объективность работы предметных комиссий региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.