В Подмосковье продолжается работа фермерских рынков

Работа фермерских рынков в Московской области продолжается. Фермерский рынок легко найти по ярко-оранжевым шатрам перед входом в гипермаркет «Глобус» со стороны ресторана. сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Так, например, два Фермерских рынка работали на минувших выходных на открытых площадках перед гипермаркетами «Глобус» в городских округах Балашиха и Котельники.

Для фермеров эти рынки представляют отличную возможность реализовать свою продукцию, причем участие для фермеров Подмосковья предлагается на льготных условиях.

На двух площадках суммарно разместились 33 торговые точки, где можно приобрести натуральную продукцию фермерских хозяйств и авторские изделия мастеров Подмосковья и других регионов: большое разнообразие свежей рыбы и мяса, крафтовые чаи и травяные сборы, варенье без сахара, ремесленную посуду и изделия из льна.

Впервые на Фермерском рынке можно попробовать и купить линейку кваса от семейного производства «Русский дом» из Тверской области, а также крафтовую колбасу, вяленое мясо и сыр от подмосковного производителя «Итальянец в России».

Вся продукция доступна для дегустации и тестирования перед покупкой.

Фермерский рынок у «Глобуса» работает еженедельно с пятницы по воскресенье с 10:00–20:00.

Рынки находятся по адресам:

Балашиха, Шоссе Энтузиастов, 48;

Котельники, Новорязанское шоссе, 24;

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.