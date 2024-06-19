В Подмосковье продолжается программа наставничества для бизнеса и самозанятых

В Подмосковье продолжается бесплатная обучающая программа наставничества для бизнеса региона, организованная центром «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Более 100 предпринимателей региона уже прошли успешно бизнес-тренинги. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Первые тренинги провела Алена Мельник, сертифицированный бизнес-тренер с 20-летним опытом в продажах рассказала о том, как построить крепкую основу для системы продаж, проанализировать текущую систему ведения бизнеса, а также продавать через личный бренд основателя.

В программе были включены как теоретические, так и практические части. В частности, предприниматели прописывали все бизнес-функции, создавали оффер по технике 4U и работали над знанием своей целевой аудитории.

Второй тренинг по «Созданию миссии и ценностей бренда» провели основатель бренда BLCV Илья Булычев и CEO и управляющий партнер компании BML RUS Дмитрий Мун. Спикеры поделились опытом создания миссии и внедрением ценностей в компании, а также рассказали о том, как это влияет на работу.

Информация об образовательных мероприятиях для бизнеса региона доступна в календаре на инвестиционном портале Подмосковья и в telegram-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.