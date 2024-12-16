В Подмосковье продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Женщины в АПК»

Прием заявок на участие в конкурсе «Женщины в АПК», который состоится в следующем году, продлится до 15 июля 2025 года. Заявки необходимо отправлять на электронную почту rcwa@mcx.gov.ru , сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Конкурсная информация должна быть сформирована согласно положению о Всероссийском конкурсе «Женщины в АПК», которое находится на сайте министерства во вложении. Итоги конкурса планируется подвести в октябре следующего года в рамках недели агропромышленного комплекса.

Мероприятие получило широкую поддержку среди тружениц аграрного сектора со всей страны, его цель — повышение роли, статуса и авторитета женщин на примере лидерства во всех отраслях агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.