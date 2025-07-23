В Подмосковье продолжается прием заявок на участие в конкурсе «ЭкоМир-2025»

Международный экологический конкурс «ЭкоМир-2025», проводимый Российской академией естественных наук с 2003 года, продолжает принимать заявки. Основная цель конкурса — формирование общественного сознания и популяризация роли каждого человека в сохранении жизни на Земле. В Подмосковье инициативу поддерживает Минэкологии региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Конкурс проводится по 11 номинациям, охватывающим ключевые направления экологической деятельности: от природоохранных технологий и экопросвещения до экостроительства и сохранения биоразнообразия. Участие могут принять российские и зарубежные предприятия и организации, общественные объединения и частные лица, инициирующие и реализующие проекты в сфере экологии.

Отбор участников проводится на основании поданных заявок и подтверждающих документов, демонстрирующих практическую реализацию представленных проектов, программ или экологических акций. Все участники, прошедшие первый этап, получают дипломы номинантов. Лауреаты I степени награждаются дипломами и серебряными знаками, а лауреаты II и III степени — дипломами и медалями.

Заявки принимаются до 1 декабря 2025 года. Подробная информация о номинациях и условиях участия доступна на официальном сайте РАЕН: www.raen.info.

Конкурс «ЭкоМир-2025» — это возможность представить свои проекты на международном уровне и внести вклад в решение экологических проблем.

Месяц назад Минэкологии Подмосковья объявило победителей регионального конкурса экологических проектов, а их работы были представлены на экоярмарке в Химках. Среди них — инновационные разработки: от аэраторов для водоемов до понтонных троп, направленных на сохранение природных экосистем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.

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