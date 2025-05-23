В Подмосковье продолжается прием заявок на конкурс российских брендов «Знай наших»
До 1 июня открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «Знай наших», направленный на поддержку и продвижение быстроразвивающихся российских брендов. Конкурс проводится агентством стратегических инициатив и фондом Росконгресс при соорганизации ВЭБ.РФ в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.
Цель конкурса — выявление и поддержка малого и среднего бизнеса, демонстрирующего устойчивый рост, высокий уровень локализации и потенциал для масштабирования. Участие открыто для предпринимателей со всей страны.
Кто может участвовать:
Представители малого и среднего бизнеса, разрабатывающие востребованные продукты, технологии и креативные решения.
Основные номинации:
- продукты питания;
- потребительские товары;
- высокие технологии;
- креатив (дизайн, мода, искусство);
- информационные технологии;
- специальные номинации («Бренды малых городов», «Культурный код», «Молодежные бренды» и др.).
Что получают победители:
- продвижение на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях;
- доступ к образовательным программам и консультациям с экспертами;
- поддержка участия в форумах, грантах, членство в бизнес-сообществах;
- участие в церемонии награждения летом 2025 года на форуме «Сильные идеи для нового времени».
Подать заявку и ознакомиться с условиями можно на сайте: знайнаших.аси.рф.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.