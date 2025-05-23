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В Подмосковье продолжается прием заявок на конкурс российских брендов «Знай наших»

До 1 июня открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «Знай наших», направленный на поддержку и продвижение быстроразвивающихся российских брендов. Конкурс проводится агентством стратегических инициатив и фондом Росконгресс при соорганизации ВЭБ.РФ в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Цель конкурса — выявление и поддержка малого и среднего бизнеса, демонстрирующего устойчивый рост, высокий уровень локализации и потенциал для масштабирования. Участие открыто для предпринимателей со всей страны.

Кто может участвовать:

Представители малого и среднего бизнеса, разрабатывающие востребованные продукты, технологии и креативные решения.

Основные номинации:

продукты питания;

потребительские товары;

высокие технологии;

креатив (дизайн, мода, искусство);

информационные технологии;

специальные номинации («Бренды малых городов», «Культурный код», «Молодежные бренды» и др.).

Что получают победители:

продвижение на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях;

доступ к образовательным программам и консультациям с экспертами;

поддержка участия в форумах, грантах, членство в бизнес-сообществах;

участие в церемонии награждения летом 2025 года на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Подать заявку и ознакомиться с условиями можно на сайте: знайнаших.аси.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.