В Подмосковье продолжается прием работ на премию Ежевского

Подмосковных студентов приглашают принять участие в национальной премии имени Александра Александровича Ежевского, которая проводится среди студентов обучающихся в высших учебных заведениях. Конкурс направлен на поощрение молодых инженеров и конструкторов, специализирующихся в области сельскохозяйственного машиностроения и оборудования, а также промышленного дизайна связанного с этой сферой. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В рамках премии выделены две основные номинации: «Конструирование сельскохозяйственных машин и оборудования» и «Промышленный дизайн в специализированном машиностроении». В первой номинации могут участвовать студенты, обучающиеся на факультетах, связанных с разработкой современных сельхозмашин, узлов и агрегатов для растениеводства и кормопроизводства. Во второй студенты, осваивающие промышленный дизайн по программам бакалавриата 2–4 курсов, специалитета 2–5 курсов и магистратуры 1–2 курсов.

Заявки на участие подаются через онлайн-форму на сайте организатора ассоциации «Росспецмаш» до 28 сентября. Для этого необходимо выбрать соответствующую категорию и заполнить анкету, пользуясь баннером «Премия Ежевского» на главной странице сайта. В этом году также действует отдельная номинация от партнера премии — «Приз за лучшую работу в системе КОМПАС 3D», что позволяет участникам продемонстрировать свои навыки 3D-моделирования и проектирования.

Финал конкурса состоится 3 ноября в день рождения Александра Александровича Ежевского. Торжественное награждение пройдет на площадке компании «Заводы «Алмаз».

В ведомстве отметили, что 30 лауреатов смогут получить ценные призы, денежные премии и предложения о трудоустройстве в ведущих компаниях сельхозмашиностроения. Оценивают работы руководители крупнейших заводов, представители Минпромторга России, руководители Ассоциации «Росспецмаш», специалисты ФГУП «НАМИ», машиностроительных предприятий и студий промышленного дизайна, что обеспечивает высокий уровень профессиональной оценки работ молодых специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.