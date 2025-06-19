сегодня в 14:19

В Подмосковье продолжается «Методическое лето» для руководителей допобразования

20 июня в музее «АТОМ» на ВДНХ пройдет тематическая встреча для руководителей и специалистов учреждений дополнительного образования Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Мероприятие организуют министерство образования региона и областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания в рамках проекта «Методическое лето».

Ключевая тема встречи — междисциплинарный подход в реализации технических и естественно-научных программ. Участники познакомятся с методическими практиками музея «АТОМ» и современными образовательными ресурсами, которые способствуют формированию системного мышления у детей и стимулируют их интерес к обучению.

Особое внимание будет уделено новым форматам взаимодействия между учреждениями культуры и дополнительного образования.

Мероприятие даст педагогам возможность расширить профессиональный кругозор, освоить современные методики, а главное — наладить полезные связи с коллегами и специалистами из смежных сфер.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.