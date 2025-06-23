В Подмосковье продолжается III этап «Экологических игр»

На территории Московской области стартовала 13-я неделя экоигр. С момента начала к проекту присоединилось более 1,8 тыс. жителей региона, которые активно участвуют в экодеятельности и вносят вклад в защиту окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Что ждет участников игры на 13-й неделе?

С 23 по 29 июня необходимо сдать макулатуру в ближайший пункт приема и сделать фото со специальным жестом «Палец вверх». Фотографию следует отправить с указанием e-mail, который использовался при регистрации в приложении «Уберу».

«Впервые запускаем в Подмосковье цифровое приложение в виде экологических игр. В таком необычном и интересном формате будем приобщать жителей к раздельному сбору отходов и экологически ответственному отношению к природным ресурсам. Разработчики придумали серию несложных, но полезных заданий. Выполняя их, участники автоматически вольются в экологическую повестку», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Экологические игры помогают жителям научиться правильно сортировать отходы и повысить экологическую грамотность.

Участники накапливают бонусы за выполненные задания и чем больше бонусов начислено, тем выше шансы на получение призов в финале игры. Победителей выбирают каждые 5 недель.

Проект продлится до 21 сентября. Если вы хотите стать участником игры — переходите на официальный сайт.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.