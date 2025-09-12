В Подмосковье продолжается чистка лесов

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин совершил рабочую поездку в Истринский и Клинский филиалы ГАУ МО «Мособллес» и проинспектировал работу подведомственных лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Руководитель ведомства осмотрел места работ по уборке неликвидной древесины, проверил качество проводимых подрядными организациями мероприятий капитального ремонта лесопожарных станций и зданий лесничеств, оценил условия труда и временного проживания сотрудников.

В ходе посещения Поваровского участкового лесничества Алексей Ларькин осмотрел состояние памятника работникам лесхоза, отдавшим жизнь за Родину, и почтил память павших в годы Великой Отечественной войны защитников Отечества.

На служебных совещаниях руководитель ведомства заслушал доклады должностных лиц о результатах проводимых лесохозяйственных работ, обсудил с трудовыми коллективами актуальные вопросы отдельных направлений деятельности, а также поставил конкретные задачи руководителям филиалов по организации дальнейшей работы. Особое внимание было обращено на неукоснительное соблюдение лесничествами плановых показателей, а также на необходимость оптимизации служебной нагрузки и увеличения стимулирующих выплат сотрудникам.

Оценивая результаты мероприятий по защите леса, председатель Мособкомлеса отметил, что уборка неликвидной древесины и рубка аварийных деревьев являются приоритетными задачами по санитарному состоянию лесов. Их необходимость обусловлена недопущением захламленности, распространения вредных организмов, борьбой с вредителями и болезнями леса.

Он подчеркнул, что личный состав подмосковных лесничеств обладает необходимым уровнем подготовки и техническими средствами для успешного достижения стоящих перед лесным комплексом Московской области показателей.

«С начала года санитарно-оздоровительные мероприятия проведены более чем на 3,1 тыс. гектаров подмосковного леса, убрано 2,5 тыс. аварийных деревьев. При этом основные усилия сосредоточены на участках вблизи населенных пунктов, социально значимых объектов и автомобильных дорог», — сказал Алексей Ларькин.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области и сопровождающие его должностные лица ведомства также приняли участие в экологической акции по посадке хвойных деревьев, которая состоялась на одном из участков Истринского лесничества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.