Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 19:20

В Подмосковье продолжается четвертый этап экологических игр

На территории Московской области стартует 17-я неделя экоигр. С момента начала к проекту присоединилось более 1,8 тыс. жителей региона, которые активно участвуют в экодеятельности и вносят вклад в защиту окружающей среды, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

С 21 по 27 июля необходимо сдать металлолом в ближайший пункт приема и сделать фото, подтверждающее факт сдачи. Фотографию следует отправить с указанием e-mail, который использовался при регистрации в приложении «Уберу».

Экологические игры помогают жителям научиться правильно сортировать отходы и повысить экологическую грамотность.

Участники накапливают бонусы за выполненные задания и чем больше бонусов начислено, тем выше шансы на получение призов в финале экоигр. Победителей выбирают каждые 5 недель.

Проект продлится до 21 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.

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