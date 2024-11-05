В Подмосковье продолжает снижаться количество «нелегалов» на финансовом рынке

По информации Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу за 9 месяцев 2024 года Банк России выявил в Московском регионе 128 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда было выявлено 203 сомнительных проекта, организации и других субъектов. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

Количество «нелегалов» на финансовом рынке Подмосковья продолжает снижаться. Основная причина — проекты «раскручиваются» и действуют преимущественно в интернете, социальных сетях и мессенджерах, где нет привязки к определенному региону.

Большинство выявленных «нелегалов» — это «черные кредиторы»: 36 таких субъектов обнаружили в Московской области. В основном нелегальные кредиторы предлагали займы под видом ломбардов. Такие субъекты ведут свою деятельность без соответствующей лицензии и могут менять условия договора без оснований и предупреждений. Вместе с тем регулятор видит серьезные риски в том, что некоторые комиссионные магазины оказывают услуги по предоставлению краткосрочных займов под залог под видом договора комиссии.

Также в столичном регионе обнаружили 11 проектов с признаками финансовых пирамид. Организаторы предлагали инвестировать деньги в набор «стандартных» инвестиционных планов, а также драгоценные металлы, искусственный интеллект и криптоактивы.

Для предупреждения граждан информация о субъектах публикуется на сайте Банка России — в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Предупредительный перечень пополняется на ежедневной основе.

Информацию о выявленных случаях нелегальной деятельности Банк России направляет в правоохранительные и другие уполномоченные органы. Всего в России за 9 месяцев текущего года в результате рассмотрения материалов, в том числе за предыдущие периоды, было возбуждено около 480 административных дел и более 100 уголовных дел.

Для того, чтобы ограничить работу сайтов и социальных сетей «нелегалов», Банк России направляет сведения в Генпрокуратуру или регистраторам доменных имен. Так, в аналогичный период был ограничен доступ почти к 12 тыс. ресурсов в Интернете, которые принадлежали нелегальным кредиторам и субъектам с признаками финансовых пирамид.

Банк России напоминает, что перед обращением в финансовую организацию нужно проверить, имеет ли она лицензию Банка России. Сделать это можно в разделе «Участники финансового рынка». Если компании в реестре нет, значит, обращаться в нее не стоит.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.