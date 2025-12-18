В Подмосковье продлили выплаты за рождение третьего и последующего ребенка

На 126-м заседании в Мособлдуме приняли закон о продлении выплат в 300 тыс. рублей молодым семьям за рождение третьего и последующих детей в 2026 году, передает корреспондент РИАМО.

«Мы продлеваем до конца 2026 года предоставление выплаты 300 тысяч рублей молодым семьям до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка. Выплата стала существенным подспорьем для многих родителей. На начало этого месяца ее получили более 2,7 тысячи семей», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, ожидается, что в 2026 году данной выплатой воспользуется порядка 4,7 тысячи семей. Брынцалов напомнил, что в Подмосковье существует целый комплекс различных мер поддержки многодетных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

