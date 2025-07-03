В Подмосковье продлили прием заявок на гранты для социальных проектов

Министерство информации и молодежной политики Московской области вместе с Фондом президентских грантов организуют соревнование за субсидии для некоммерческих организаций, направленных на укрепление гражданского общества в регионе. Общий фонд финансирования в текущем году превышает 92 млн рублей. Подать заявку можно до 14 июля включительно, сообщает пресс-служба министерства.

Участвовать может любая зарегистрированная в Подмосковье НКО, соответствующая условиям конкурса. Участникам нужно представить описание проекта, его общественную ценность, ожидаемые итоги, а также приложить требуемые документы.

В 2024 году гранты распределяются по следующим направлениям:

социальная защита населения — 34 002 929 рублей;

культура и искусство — 29 002 929 рублей;

молодежная политика — 14 501 464,50 рублей;

волонтерская деятельность — 14 501 464,50 рублей.

Конкурс пройдет в несколько этапов:

прием заявок (со 2 июня по 14 июля);

экспертиза проектов (с 30 июля по 9 сентября);

выбор победителей (12 сентября);

объявление итогов (16 сентября);

подписание грантовых соглашений (с 16 сентября по 21 октября).

Подробности о правилах участия и процедуре отбора доступны на сайте мособл.гранты.рф. Подать заявку можно там же.

Для связи с организаторами можно использовать почту gusk_grantiNKO@mosreg.ru и телефон +7 (498) 602-09-30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.