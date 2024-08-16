В Подмосковье проанализировали работу округов по отработке обращений граждан

В рамках еженедельного штаба зампредседателя правительства — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова с главами городских округов обсудили вопрос отработки обращений граждан, поступающих через единую диспетчерскую службу Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Подмосковья.

В работе штаба также приняли участие отраслевые заместители министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Речь шла о необходимости усиления работы по реагированию ответственных служб на жалобы жителей. Главам округов напомнили, что в работу обращения, связанные с авариями, должны приниматься в течение 30 минут, а полностью решить вопрос необходимо уже в течение 4 часов.

«Мы столкнулись с проблемой отсутствия в некоторых муниципалитетах ответственных лиц за работу с заявками через ЕДС. Тема важная. Граждане должны понимать, что их просьбы слышат, а главное — они должны видеть, что их проблемы решаются», — отметила замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова.

В «зеленую зону» по работе с обращениями граждан по итогам прошлой недели вошли городские округа Электрогорск и Серпухов.

В рамках заседания были также отмечены и муниципалитеты, которым было рекомендовано наладить работу в части ликвидации просрочек заявок жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.